«Майдан» на Украине в 2013 году нельзя было предотвратить, поскольку его готовили западные спецслужбы. Об этом в интервью RT рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, который занимал должность с 2010 по 2014 год. Спустя десять лет после «майдана» страна разрушена и живёт «за счёт подачек», а обещанные «права и свободы» обернулись расправами и убийствами, подчеркнул он. Тем не менее экс-премьер полагает, что при грамотном управлении Украину можно восстановить после прихода к власти нового руководства.

— Какие, на ваш взгляд, были допущены ошибки в период «евромайдана»? Можно ли было его предотвратить?

— «Майдан» нельзя было предотвратить, потому что западные спецслужбы готовили государственный переворот на Украине, получив информацию об отказе от подписания Соглашения по ассоциации с ЕС. Было принято абсолютно правильное решение отложить подписание невыгодного соглашения до выработки более приемлемых условий — и начался целый комплекс событий, которые были подготовлены спецслужбами, учитывая их очень серьёзное влияние на украинскую политическую элиту, особенно оппозиционную.

Были допущены ошибки — это однозначно, их было немало в ходе развития событий. Одной из таких ошибок были события 30 ноября, когда ночью разгоняли практически закрывшийся «майдан», этим воспользовались наши противники, раскрутили это в СМИ — и далее события стали приобретать нарастающий характер. И, наконец, самый главный просчёт — не были использованы меры по отношению к тем, кто призывал к открытому государственному перевороту, да ещё вдобавок с оружием в руках.

В любой стране, по любому законодательству эти люди подлежали бы немедленному интернированию, немедленному аресту, а вместо этого начались длительные переговоры, особенно под давлением западных стран. И эти переговоры в конечном итоге привели к тому, что политическую обстановку в стране удалось расшатать до такой степени, что был осуществлён государственный переворот. Так что «майдан» предотвратить было невозможно, а вот ликвидировать его было можно — в соответствии с нашим законодательством.

— Как изменилась Украина с политической, экономической и общественной точек зрения за эти десять лет?

— Страна разрушена, она не может сама себя обеспечивать: на три четверти бюджет покрывается за счёт подачек, различных кредитов, грантов и так далее. Свобода для людей обернулась запретом православной церкви, тюрьмами, убийствами, расправами. Запрещены абсолютно все политические партии, которые в какой-то степени были оппозиционными действующему режиму. Была нормальная благополучная страна… Да, были недостатки, трудности развития, ну а сейчас это не страна — это марионеточное государство.

РИА Новости

© Андрей Стенин

— Были ли достигнуты цели тех, кто стоял за «евромайданом»?

— У них была одна цель — свергнуть правительство, которое придерживалось здравого смысла, представляло интересы украинского народа, развивало страну, строило больницы, дороги, запускало скоростное сообщение между городами, занималось развитием здравоохранения… У них была цель свергнуть это правительство и привести такое руководство, которое бы начало военный конфликт с Россией. Это и произошло, цель «майдана» достигнута. В конечном итоге Украина ввязалась в убийственный для неё кровавый конфликт с Россией.

— В одном из своих интервью в 2018 году вы отмечали, что за событиями 2014 года стоят американские спецслужбы. Вы также не исключили причастность британских спецслужб. Могут ли США, которые уже открыто принимают участие в политике Украины, пролоббировать свои интересы и добиться поставленных целей в 2024 году?

— Пока военный конфликт идёт, они поставляют оружие, снаряды, предоставляют финансовую помощь для существования этого режима, а режим отправляет сотни тысяч людей воевать с Россией... Какое им дело до экономического и социального положения на Украине?

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— Недавно стали появляться сообщения о том, что на Украине не исключён новый «майдан». Возможен ли он?

— Это мнение высказал Владимир Зеленский, ссылаясь на якобы какие-то данные разведки, но я не допускаю никакого третьего «майдана», потому что ситуация в стране контролируется американскими спецслужбами через систему, выстроенную после государственного переворота. Служба безопасности не столько Зеленскому подчиняется, сколько американской спецслужбе. Главное управление разведки — то же самое. Всё МВД — то же самое.

Американцы держат руку на пульсе: если и будет какой-то «майдан», они его и организуют. Как раньше шутили: «А почему в Америке нет «майдана?» Да потому что в Америке нет американского посольства».

Если они организуют этот «майдан» против Зеленского, значит, у них будет такой способ убрать его, поставить другого. Я думаю, они сейчас через выборы пойдут, посмотрим.

— Какой вы видите дальнейшую судьбу Украины?

— Президент США Джо Байден сказал, что защищают на Украине свободу, демократию, суверенитет, независимость. Всё ровно наоборот... Никакой там свободы, демократии, независимости тем более не существует. Рано или поздно этот кошмар закончится и придёт нормальный состав руководства, который займётся развитием страны.

Я уверен, Украина располагает всеми необходимыми ресурсами, и даже при такой потере людей, громаднейшей потере, тем не менее ещё всё равно остаётся достаточно людей, которые могут заняться восстановлением страны.