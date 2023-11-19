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Азаров: в этом году не будет подвижек по переговорам о вступлении Украины в ЕС

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Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли начнутся в нынешнем году, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении», — приводит РИА Новости слова Азарова в соцсетях.

Он отметил, что в кулуарах ЕС говорят о возможности вернуться к данным переговорам в марте.

Ранее бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики, профессор политехнического факультета Свободного университета Брюсселя Самуэль Фурфари заявил, что ЕС должен дождаться искоренения коррупции на Украине, прежде чем вести переговоры по её вхождению в блок.

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