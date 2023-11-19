Atlantico: Украина должна искоренить коррупцию перед вхождением в ЕС
Об этом пишет Atlantico.
«Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры?» — сказал Фурфари.
При этом профессор привёл в пример вхождение Греции и Республики Кипр в состав ЕС.
«Два приведённых примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади», — добавил Фурфари.
Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что чиновники на Украине могли присвоить до 36% финансовой помощи Запада.