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Atlantico: Украина должна искоренить коррупцию перед вхождением в ЕС

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Бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики, профессор политехнического факультета Свободного университета Брюсселя Самуэль Фурфари заявил, что ЕС должен дождаться искоренения коррупции на Украине, прежде чем вести переговоры по её вхождению в блок.

Об этом пишет Atlantico.

«Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры?» — сказал Фурфари.

При этом профессор привёл в пример вхождение Греции и Республики Кипр в состав ЕС.

«Два приведённых примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади», — добавил Фурфари.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что чиновники на Украине могли присвоить до 36% финансовой помощи Запада.

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