В Киевской и Житомирской областях: в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух арсеналов боеприпасов ВСУ

За минувшие сутки российские военные уничтожили два арсенала боеприпасов ВСУ, располагавшиеся в Киевской и Житомирской областях, заявили в МО РФ. Наряду с этим в Днепропетровской области на аэродроме Лозоватка был поражён склад авиационных боеприпасов ВСУ. Кроме того, в акватории Чёрного моря уничтожены быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины.

Минобороны России опубликовало новую сводку о ходе специальной военной операции. По данным ведомства за 18 ноября, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах.

Уточняется, что на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ. Кроме того, в районах населённых пунктов Карпиловка (Киевская область) и Александровка (Житомирская область) уничтожено два арсенала боеприпасов ВСУ.

В районе Волчанска (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, а в Одесской области, в районе н. п. Выгода, уничтожен склад топлива для военной техники.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины в 80 км западнее Севастополя в акватории Чёрного моря.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов системы HIMARS. Наряду с этим уничтожено 20 украинских беспилотников.

Обстановка на направлениях СВО

По данным МО РФ, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).

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Наряду с этим были нанесены удары по подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ивановка и Загоруйковка (Харьковская область). Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и два пикапа.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 24, 47 и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва и Петровское (ЛНР).

За сутки противник потерял в этом секторе до 200 бойцов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Курдюмовка (ДНР).

Наряду с этим поражены живая сила и техника 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Андреевка и Васюковка (ДНР).

По данным МО РФ, общие потери противника здесь составили до 180 военнослужащих. Также уничтожены боевая машина пехоты Bradley, три пикапа и гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР), а также поразили живую силу и технику подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 70 военнослужащих, два бронетранспортёра, два автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино.

Наряду с этим поражены живая сила и техника 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах н. п. Работино и Вербовое.

В общей сложности противник потерял до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате ударов артиллерии и авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и н. п. Качкаровка (Херсонская область) уничтожены до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».