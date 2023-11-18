Военнослужащие из российской группировки «Центр» поразили позиции штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов»* и 15-го полка Национальной гвардии Украины. Как заявили в Минобороны России, противник потерял на этом направлении до 100 бойцов ВСУ. Наряду с этим соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки на Херсонском направлении две лодки ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении поражён ряд подразделений ВСУ.

«Огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов»* и 15-го полка Национальной гвардии Украины», — сказал Савчук.

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов украинских националистов.

По данным российской стороны, противник потерял на этом направлении до 100 военнослужащих ВСУ.

Между тем соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки на Херсонском направлении две лодки ВСУ, заявили ТАСС в оперативных службах Херсонской области.

«Уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе населённого пункта Крынки, ЗУ-23-2 в районе населённого пункта Белозёрка», — сказал собеседник агентства.

Наряду с этим в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении поражён 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему.

Минобороны РФ также опубликовало кадры работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые уничтожают позиции ВСУ на Херсонском направлении. Целями для РСЗО выступают артиллерийские батареи ВСУ, склады с боеприпасами, замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления и военная техника противника.

Как отметили в МО, после получения от разведки данных о расположении сил противника артиллерийский расчёт выдвигается на позицию и после развёртывания в боевое положение наносит удар по врагу, накрывая плотным огнём площадные цели.

Также по теме Военкор RT показал работу расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о работе расчёта гаубицы «Гиацинт-Б» на Купянском направлении.

После выполнения задачи расчёт оперативно убывает в запасные районы для пополнения боекомплекта и ожидания координат вновь выявленных целей. За работой расчётов следят операторы комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет корректировать и передавать данные в режиме реального времени.

Как заявили сами военнослужащие, построенные на базе КамАЗа РСЗО БМ-21 «Град» хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

«Отличная машина, надёжная, тянет хорошо, особенно по барханам. Огромное спасибо тем, кто их собирал и продолжает собирать», — сказал водитель боевой машины с позывным Рус.

Наряду с этим в МО рассказали о работе РСЗО «Град» и пушек «Гиацинт-Б» на Купянском направлении. Как отметили в ведомстве, артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, складов с боеприпасами, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций.

Наряду с этим системы РСЗО также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Как пояснили в МО, ударная волна и осколки уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.