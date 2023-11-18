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Расчёт ПТРК ВС России поразил группу пехоты ВСУ в районе Артёмовска

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Расчёт ПТРК ВДВ России поразил группу украинских пехотинцев в районе Артёмовска, сообщает российское Минобороны.

Отмечается, что группа украинских военных выдвигалась в сторону позиций ВС России и была обнаружена разведкой.

«Данные о противнике разведчики немедленно передали расчёту ПТРК на позициях, который метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил вооружённую группу ВСУ», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населённый пункт Клещеевка на Артёмовском направлении.

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