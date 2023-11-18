ВС России на Херсонском направлении разбрасывают листовки c призывом сдаться

Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывом сдаться в плен.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, ВС России с помощью специально оборудованных беспилотников разбрасывают на Херсонском направлении специальные агитматериалы.

В них содержатся призывы к военным ВСУ сдаться в плен, а также подробная инструкция, как это сделать.

Уточняется, что благодаря этому в плен ВС России уже сдались несколько десятков боевиков украинских войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли в плен четырёх военнослужащих ВС Украины, которые сдались после неудачной атаки в районе Вербового.