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Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении.
Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

По его словам, российские военные успешно отразили четыре атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Раздоловка.

При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации.

Также бойцы отбили атаки противника в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР.

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