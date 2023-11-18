Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
По его словам, российские военные успешно отразили четыре атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Раздоловка.
При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации.
Также бойцы отбили атаки противника в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР.