Военнослужащие из российской группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника на территории ДНР. Как заявили в Минобороны РФ, противник потерял на данном направлении до 220 военнослужащих ВСУ и один танк. Наряду с этим за сутки уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 и три пункта управления бригад ВСУ. Также сбит украинский МиГ-29.

Минобороны России опубликовало новую сводку о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным ведомства за 15 ноября, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, а также танк и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М114 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в городе Волчанск (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах н. п. Григоровка и Серебрянка (ДНР). По данным российской стороны, противник потерял до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах н. п. Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка (ДНР).

В общей сложности противник потерял на данном направлении до 220 военнослужащих ВСУ, танк и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Caesar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», а также пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Угледар, Ровнополь (ДНР) и Червоное (Запорожская область).

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Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin и артиллерийская система М777, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20 и пушка МТ-12.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы ВСУ и поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119.

На Херсонском направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 145 районах.

Наряду с этим поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе н. п. Серебрянка (ДНР).

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Павлоград (Днепропетровская область). Наряду с этим за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожено 30 украинских беспилотников.