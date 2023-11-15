МО: на Херсонском направлении уничтожена станция контрбатарейной борьбы COBRA

На Херсонском направлении впервые уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении... поражены: гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Cobra», — говорится в материале ведомства.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области.

8 ноября сообщалось, что российская армия вывела из строя радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 на территории Одесской области.