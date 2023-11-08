Войска России поразили РЛС украинского комплекса С-300 под Одессой

Российская армия вывела из строя радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 на территории Одесской области, заявило Минобороны России.

В ведомстве проинформировали, что техника противника была уничтожена в районе населённого пункта Арциз.

Помимо этого, российская армия ликвидировала до 235 солдат ВСУ на Донецком направлении.