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Войска России поразили РЛС украинского комплекса С-300 под Одессой

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Российская армия вывела из строя радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 на территории Одесской области, заявило Минобороны России.
Войска России поразили РЛС украинского комплекса С-300 под Одессой
  • РИА Новости

В ведомстве проинформировали, что техника противника была уничтожена в районе населённого пункта Арциз.

Помимо этого, российская армия ликвидировала до 235 солдат ВСУ на Донецком направлении.

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