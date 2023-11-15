RT в Telegram
Подпишись

Военная хроника рассказала подробности провала десанта ВСУ на левом берегу Днепра

Короткая ссылка
Планомерная работа авиации и артиллерии российской армии, а также вскрытие мест сосредоточения техники украинских войск привели к провалу высадки десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщила Военная хроника.
Военная хроника рассказала подробности провала десанта ВСУ на левом берегу Днепра
  • AP

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска во время переправы и нахождения на левом берегу Днепра лишились не менее полутора-двух батальонов.

«Подготовка к десантной операции имела бы смысл в случае грамотного планирования и накопления более крупных сил, однако операция де-факто была сорвана планомерной работой оперативно-тактической авиации и артиллерии с левого берега Днепра», — говорится в заявлении Военной хроники.

Журналисты подчеркнули, что места сосредоточения понтонного парка и другой боевой техники были вскрыты и уничтожены заранее.

«Завершившаяся неудачей высадка десанта к автомобильному и железнодорожному Антоновскому мосту подтвердила неготовность ВСУ к проведению таких операций, однако, вопреки здравому смыслу и военной науке, украинские войска были отправлены на штурм под Крынки и Казачьи Лагери, где их высадки ожидали заблаговременно», — отмечается в тексте.

Кроме того, Сальдо заявил, что российская армия устроила ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить