Планомерная работа авиации и артиллерии российской армии, а также вскрытие мест сосредоточения техники украинских войск привели к провалу высадки десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщила Военная хроника.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска во время переправы и нахождения на левом берегу Днепра лишились не менее полутора-двух батальонов.

«Подготовка к десантной операции имела бы смысл в случае грамотного планирования и накопления более крупных сил, однако операция де-факто была сорвана планомерной работой оперативно-тактической авиации и артиллерии с левого берега Днепра», — говорится в заявлении Военной хроники.

Журналисты подчеркнули, что места сосредоточения понтонного парка и другой боевой техники были вскрыты и уничтожены заранее.

«Завершившаяся неудачей высадка десанта к автомобильному и железнодорожному Антоновскому мосту подтвердила неготовность ВСУ к проведению таких операций, однако, вопреки здравому смыслу и военной науке, украинские войска были отправлены на штурм под Крынки и Казачьи Лагери, где их высадки ожидали заблаговременно», — отмечается в тексте.

Кроме того, Сальдо заявил, что российская армия устроила ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки.