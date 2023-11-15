Сальдо: ВС России заблокировали подразделения ВСУ в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации на левом берегу Днепра в районе села Крынки.

«Противник заблокирован в Крынках», — написал он в Telegram.

По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу Днепра составляет чуть больше двух суток.

Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Херсоне.