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Сальдо: ВС России заблокировали подразделения ВСУ в Крынках

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации на левом берегу Днепра в районе села Крынки.
Сальдо: ВС России заблокировали подразделения ВСУ в Крынках
  • РИА Новости

«Противник заблокирован в Крынках», — написал он в Telegram.

По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу Днепра составляет чуть больше двух суток.

Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Херсоне.

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