Сальдо: ВС России заблокировали подразделения ВСУ в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации на левом берегу Днепра в районе села Крынки.
- РИА Новости
«Противник заблокирован в Крынках», — написал он в Telegram.
По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу Днепра составляет чуть больше двух суток.
Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Херсоне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен