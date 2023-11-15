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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: у ВСУ отсутствует инициатива на передовой

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Украинские войска, которые страдают от дефицита личного состава и вооружений, лишились инициативы на передовой, чем и воспользовалась российская армия. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: у ВСУ отсутствует инициатива на передовой
  • AP

В интервью YouTube-каналу Syriana Analysis он отметил, что подразделения ВСУ опустошены, а «общее число их потерь превысило миллион».

«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — сказал Джонсон.

Кроме того, он добавил, что у США нет возможности снабжать ВСУ всем требуемым оружием. Также Вашингтон не в состоянии «наколдовать» солдат для Киева, которых ему катастрофически не хватает.

Ранее Джонсон заявил, что Украина без поддержки США не продержится до конца года.

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