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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина без поддержки США не протянет до конца года

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Украина вряд ли сможет выстоять до конца текущего года без поддержки со стороны США. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина без поддержки США не протянет до конца года
  • AP
  • © Alex Babenko

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что способность Киева выстоять в конфликте постоянно ухудшается в связи с высокими потерями среди украинских военных. Также Украина сейчас лишилась поддержки США из-за Ближнего Востока.

Джонсон добавил, что у Москвы есть огромные резервы, а также ВС России имеют преимущество в огневой мощи. Именно поэтому российская армия продвигается, а ВСУ нечем ответить, заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Киев поменял тактику общения с США из-за снижения поддержки.

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