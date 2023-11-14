Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина без поддержки США не протянет до конца года

Украина вряд ли сможет выстоять до конца текущего года без поддержки со стороны США. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что способность Киева выстоять в конфликте постоянно ухудшается в связи с высокими потерями среди украинских военных. Также Украина сейчас лишилась поддержки США из-за Ближнего Востока.

Джонсон добавил, что у Москвы есть огромные резервы, а также ВС России имеют преимущество в огневой мощи. Именно поэтому российская армия продвигается, а ВСУ нечем ответить, заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Киев поменял тактику общения с США из-за снижения поддержки.