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Депутат Рады: Киев меняет тактику общения с США из-за снижения поддержки

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Депутат Верховной рады Александра Устинова признала, что украинские власти вынуждены менять тактику общения с американскими чиновниками на фоне снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Депутат Рады: Киев меняет тактику общения с США из-за снижения поддержки
  • Gettyimages.ru
  • © krblokhin

Об этом Устинова сказала в интервью изданию The Hill.

Она напомнила, что раньше США заявляли о своей готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Теперь мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчётность, насколько мы прозрачны с вашим правительством», — сказала депутат.

Ранее газета The Washington Post писала, что интерес американского конгресса к финансированию Украины упал ниже, чем когда-либо.

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