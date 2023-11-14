Депутат Рады: Киев меняет тактику общения с США из-за снижения поддержки

Депутат Верховной рады Александра Устинова признала, что украинские власти вынуждены менять тактику общения с американскими чиновниками на фоне снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Об этом Устинова сказала в интервью изданию The Hill.

Она напомнила, что раньше США заявляли о своей готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Теперь мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчётность, насколько мы прозрачны с вашим правительством», — сказала депутат.

Ранее газета The Washington Post писала, что интерес американского конгресса к финансированию Украины упал ниже, чем когда-либо.