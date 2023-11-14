WP: интерес конгресса США к финансированию Киева упал ниже, чем когда-либо

Интерес американского конгресса к финансированию Украины упал ниже, чем когда-либо, пишет газета The Washington Post.

«У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают её союзники. Но интерес конгресса к финансированию её борьбы упал ниже, чем когда-либо», — говорится в публикации.

Как пишет газета, Украина рискует остаться без помощи со стороны Вашингтона на фоне растущей конкуренции от других приоритетов американской национальной безопасности, включая помощь Израилю и защиту южной границы США.

Ранее газета писала, что американские чиновники предупредили о масштабных сокращениях в государственных органах Украины в случае прекращения подпитки Киева дополнительной финансовой помощью со стороны США.