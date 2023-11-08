Командный пункт, склад боеприпасов и пункты управления: ВС РФ поразили ряд военных объектов киевского режима в зоне СВО

Ударами авиации ВС РФ, беспилотников и огнём артиллерии были поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины, а также объединённый командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также была уничтожена РЛС комплекса С-300 и склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны. Наряду с этим средства ПВО сбили пять самолётов воздушных сил Украины: Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.

Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134 районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Также были поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины. Также неподалёку от Арциза (Одесская область) уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе н.п. Богатырь (ДНР) поражён склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолётов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.

Также были перехвачены 11 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, уничтожен 31 украинский беспилотник.

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Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Тимковки (Харьковская область). В районах населённых пунктов Загоруйковка (Харьковская область), Новоегоровка и Стельмаховка (ЛНР) нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Уничтожены до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М114 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пушка Д-44.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле н. п. Ямполовка и Серебрянка (ДНР).

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Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при помощи ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи н. п. Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное (ДНР).

Потери противника составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка польского производства Krab, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Новопрокоповка (Запорожская область).

Потери противника составили до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 военнослужащих противника и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».