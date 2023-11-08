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Libération: ВСУ лишились 200 тысяч военнослужащих с начала СВО

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Украина потеряла не менее 200 тыс. бойцов ВСУ убитыми и ранеными с начала спецоперации ВС России.
Libération: ВСУ лишились 200 тысяч военнослужащих с начала СВО
  • AP

Об этом говорится в публикации французской газеты Libération.

Указывается, что во время подготовки к новому зимнему сезону украинским войскам приходится постоянно пополнять собственные подразделения из-за потерь.

Также автор материала отмечает, что Киев рассчитывал быстро провести контрнаступление. Однако ВСУ не смогли осуществить план и захватить территории.

Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 240 солдат на Донецком направлении.

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