Libération: ВСУ лишились 200 тысяч военнослужащих с начала СВО
- AP
Об этом говорится в публикации французской газеты Libération.
Указывается, что во время подготовки к новому зимнему сезону украинским войскам приходится постоянно пополнять собственные подразделения из-за потерь.
Также автор материала отмечает, что Киев рассчитывал быстро провести контрнаступление. Однако ВСУ не смогли осуществить план и захватить территории.
Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 240 солдат на Донецком направлении.