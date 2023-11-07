ВСУ потеряли более 240 солдат на Донецком направлении за сутки

Украинские войска потеряли до 245 военнослужащих за минувшие сутки на Донецком направлении.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, российские подразделения отразили семь атак противника и нанесли поражение ВСУ в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки.

Военнослужащие расчёта РСЗО «Град» Центрального военного округа ранее поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе Берестового.