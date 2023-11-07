ВСУ потеряли более 240 солдат на Донецком направлении за сутки
«Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении Минобороны России.
Кроме того, российские подразделения отразили семь атак противника и нанесли поражение ВСУ в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки.
Военнослужащие расчёта РСЗО «Град» Центрального военного округа ранее поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе Берестового.