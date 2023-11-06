Артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе Берестового
Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано то, как российские артиллеристы разнесли украинские позиции в районе Берестового.
- РИА Новости
На кадрах, снятых с дрона, видно, как удары российской артиллерии достигают целей.
Ранее было опубликовано видео удара российской армии по месту награждения украинских артиллеристов в прифронтовом селе на Запорожском направлении.
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