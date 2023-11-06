Артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе Берестового

Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано то, как российские артиллеристы разнесли украинские позиции в районе Берестового.

РИА Новости

На кадрах, снятых с дрона, видно, как удары российской артиллерии достигают целей. Ранее было опубликовано видео удара российской армии по месту награждения украинских артиллеристов в прифронтовом селе на Запорожском направлении.