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Артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе Берестового

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Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано то, как российские артиллеристы разнесли украинские позиции в районе Берестового.
Артиллеристы ВС России разнесли украинские позиции в районе Берестового
  • РИА Новости

На кадрах, снятых с дрона, видно, как удары российской артиллерии достигают целей.

Ранее было опубликовано видео удара российской армии по месту награждения украинских артиллеристов в прифронтовом селе на Запорожском направлении.

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