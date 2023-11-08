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ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении

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Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 60 военнослужащих и две боевые бронированные машины, заявили в Минобороны России.
ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении
  • AP

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Чешский депутат Радован Вих заявил, что у Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией.

Газета The New York Times сообщала, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

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