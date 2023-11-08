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Чешский депутат Вих: у Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией

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Чешский депутат Радован Вих заявил о приближении переломного момента на Украине.
Чешский депутат Вих: у Украины нет шансов выиграть в противостоянии с Россией
  • AFP

Об этом пишет газета Parlamentní listy.

По его словам, близится переломный момент, и Украина «никогда не сможет победить своего соседа» — ядерную державу.

При этом Вих отметил, что силы Киева на исходе: заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы.

Также слабеет желание западных стран помогать вооружённой борьбе Украины, добавил он.

Как ранее заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, западные страны осознали, что Украина не сможет победить Россию даже при поддержке со стороны Североатлантического альянса.

Газета The New York Times сообщала, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

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