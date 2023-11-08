Минобороны России показало видео поражения бронеавтомобиля ВСУ под Артёмовском

Мобильная группа десантников ВС России нанесла огневое поражение бронеавтомобилю украинских войск на Артёмовском направлении фронта, сообщило Минобороны России.

Российские военные зафиксировали у лесопосадки военную технику противника западного производства. Экипажи мобильных групп воздушно-десантных войск оперативно отправились в заданный район для уничтожения бронеавтомобиля.

По данным ведомства, цель была успешно поражена при помощи управляемой ракеты из ПТРК «Корнет».

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска ликвидировали две резервные группы ВСУ под Артёмовском.