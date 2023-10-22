«Уничтожено до 60 военнослужащих»: ВС РФ пресекли попытки форсирования реки Днепр со стороны украинских ДРГ

Подразделения российских войск пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп форсировать Днепр в Херсонской области. Также в Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении были уничтожены до 60 бойцов ВСУ, три автомобиля, станция РЭБ и орудие Д-20. Кроме того, российские войска уничтожили в ДНР, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также авиационные средства поражения воздушных сил Украины.

В районах населённых пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки (Херсонская область) пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр, сообщили в Минобороны РФ.

Также на Херсонском направлении возле н. п. Станислав нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны, в результате чего уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

К тому же авиация нанесла поражение живой силе и технике противника вблизи н. п. Липцы (Харьковская область). Уничтожены до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 21, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии возле н. п. Ямполовка, Торское, Григоровка (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Богдановка и Клещеевка (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Весёлое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка (ДНР).

Потери противника составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ вблизи н. п. Сладкое, Угледар, Новодонецкое (ДНР) и Малиновка (Запорожская область).

Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также установка РСЗО «Град».

На Запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область). Кроме того, возле н. п. Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и артиллерийская система М777 производства США.

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Удары по объектам ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147 районах.

Кроме того, в районе Кривого Рога (Днепропетровская область) уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ. Вблизи н. п. Огурцово и Боровая (Харьковская область) уничтожены склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы.

Возле н. п. Воскресенка и Карла-Маркса (ДНР) уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны

На аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а неподалёку от н. п. Подлиман (Харьковская область) был поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской и Харьковской областях, а также один Су-25 северо-западнее Донецка. Перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

Уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.