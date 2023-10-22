ВС России уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Староконстантинове
- РИА Новости
«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается об уничтожении узла связи 66-й бригады ВСУ в Харьковской области.
15 октября Министерство обороны России сообщило, что военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии.