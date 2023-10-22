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ВС России уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Староконстантинове

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Российская армия уничтожила авиационные средства поражения украинских войск на аэродроме Староконстантинов, сообщает Минобороны России.
ВС России уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Староконстантинове
  • РИА Новости

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении узла связи 66-й бригады ВСУ в Харьковской области.

15 октября Министерство обороны России сообщило, что военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии.

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