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ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области

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Российская армия пресекла попытки украинских диверсионно-разведывательных групп форсировать Днепр в Херсонской области, сообщает Минобороны России.
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
  • РИА Новости

«На Херсонском направлении в районах населённых пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что в районе населённого пункта Станислав было нанесено огневое поражение 123-й бригаде украинской теробороны.

22 октября ТАСС сообщил, что вэсэушники попытались высадить десант у железнодорожного моста под Херсоном, по ним был открыт огонь. По данным агентства, уничтожены четыре лодки противника и 20 человек из состава ВСУ

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