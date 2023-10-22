ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области

Российская армия пресекла попытки украинских диверсионно-разведывательных групп форсировать Днепр в Херсонской области, сообщает Минобороны России.

«На Херсонском направлении в районах населённых пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что в районе населённого пункта Станислав было нанесено огневое поражение 123-й бригаде украинской теробороны.

22 октября ТАСС сообщил, что вэсэушники попытались высадить десант у железнодорожного моста под Херсоном, по ним был открыт огонь. По данным агентства, уничтожены четыре лодки противника и 20 человек из состава ВСУ