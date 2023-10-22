Военная хроника: попытки ВСУ раздуть свои операции на Днепре выглядят странными

Военная хроника проанализировала очередную неудачную высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра в Херсонской области.

Как отмечает Военная хроника, во-первых, то, что принято называть десантной операцией, по факту таковой в данном случае не является. Рейды украинских ДРГ в район Крынок или около железнодорожного Антоновского моста частично или полностью копируют механику появления украинских войск под автомобильным Антоновским мостом.

Результат последнего давно известен: прибывшие группы были обнаружены и уничтожены, а военный смысл операции так и остался непонятным.

Во-вторых, попытки «раздуть из таких событий чуть ли не обвал фронта» выглядят странными с учётом того, что обстановка на Херсонском направлении давно складывается далеко не в пользу ВСУ, и неадекватными по своей сути, пишут авторы.

Военная хроника напомнила, что ВСУ высокой ценой удерживают правый берег, а ситуация только ухудшается: к работе по уничтожению целей по всей береговой линии активно подключились оперативно-тактическая авиация, реактивная артиллерия и другие рода войск.

Всё это не только усложняет проведение боевых действий или выполнение каких-либо боевых задач со стороны ВСУ, но и затрудняет обычное движение для решения бытовых вопросов.

В-третьих, оценивая шансы на проведение полноценной десантной операции, стоит принять во внимание, что самым важным в этом случае будет не сам факт её начала, а конечная цель и способность ВСУ поддержать высадку резервами.

Так, по оценкам Военной хроники, чтобы провести операцию и тем более закрепить результат, украинским войскам потребуется примерно столько же бойцов, сколько уже потеряно в Запорожской области.

22 октября ТАСС сообщил, что вэсэушники попытались высадить десант у железнодорожного моста под Херсоном, по ним был открыт огонь. По данным агентства, уничтожены четыре лодки противника и 20 человек из состава ВСУ.