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«Ситуация на контроле оперативного штаба»: возле побережья Краснодарского края сбито два украинских БПЛА

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Роман Шимаев
Над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края утром 14 октября дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника, которые намеревались атаковать объекты на территории РФ, сообщили в Минобороны. Как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, пострадавших и разрушений не зафиксировано, ситуация находится на контроле оперштаба.
«Ситуация на контроле оперативного штаба»: возле побережья Краснодарского края сбито два украинских БПЛА
  • РИА Новости

Ранним утром в субботу, 14 октября, российские военные пресекли атаку украинских вооружённых формирований посредством беспилотников на объекты в России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.

Из-за атаки украинского дрона в целях безопасности временно ограничивались полёты в аэропорту Сочи. Так, на запасные аэродромы ушло пять рейсов.

«С 07:25 мск аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта.

В свою очередь, мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что в городе нет пострадавших и разрушений после того, как были сбиты два украинских беспилотника.

«Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее на этой неделе войска киевского режима осуществили атаку посредством БПЛА на Белгородскую область. На окраине Белгорода в результате падения беспилотника на жилой дом погибли три человека — четырёхлетняя дочь продюсера Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, а также его тесть и тёща. Сам Хайбар и его супруга Олеся были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«Олеся — более-менее, она находится в 2-й городской больнице, а Хайбар в областном центре, я к нему ходил — состояние не очень. Врачи говорят, что переломов очень много, пока в реанимации, в коме, ожог дыхательной системы. Олеся в сознании, с ней более-менее всё нормально: несколько переломов есть, но не сильно плохо», — рассказал RT друг семьи.

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«Центр»

На Краснолиманском направлении, в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества, подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии сорвали и отразили девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожено четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля», — сказал он.

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В ходе контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчётов украинских войск. Также силами ПВО был сбит украинский БПЛА в районе Кременной.

«Запад»

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации 41-й и 43-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также было нанесено два удара из расчётов тяжёлых огнемётных систем по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады ВСУ.

По его словам, общие потери противника составили четыре миномётных расчёта, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20, беспилотный летательный аппарат.

Донецкое направление

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении.

По данным ведомства, были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

«Выполнили боевой полёт парой по задаче нанесения авиационного удара по объектам противника, отработали по заданным координатам в заданное время, получили подтверждение по радиосвязи с земли о поражении заданных объектов, после чего выполнили возврат на аэродром базирования», — отметил лётчик.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России
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