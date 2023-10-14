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МО: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Чёрным морем около Краснодарского края

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.
МО: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Чёрным морем около Краснодарского края
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, 14 октября около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в течение недели уничтожили 218 беспилотников Вооружённых сил Украины.

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