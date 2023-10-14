МО: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Чёрным морем около Краснодарского края
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как отметили в ведомстве, 14 октября около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО в течение недели уничтожили 218 беспилотников Вооружённых сил Украины.