МО: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Чёрным морем около Краснодарского края

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, 14 октября около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в течение недели уничтожили 218 беспилотников Вооружённых сил Украины.