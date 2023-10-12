«Там тряслась вся земля»: что известно о погибших и пострадавших в Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ

На жилой дом в Белгороде рухнул украинский беспилотник, от здания остались одни руины, загорелся и соседний дом. В результате трагедии погибли три человека. Среди погибших — четырёхлетняя дочь продюсера Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, также погибли его тесть и тёща. Сам Хайбар и его супруга выжили, они находятся в реанимации.

В Белгородской области украинский беспилотник упал на жилой дом, его осколки повредили ещё несколько домов и автомобилей. О происшествии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибли три человека, в том числе четырёхлетняя девочка Амина. Ещё двое — родители погибшей Амины — находятся в больнице в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни.

Атака украинского беспилотника на Белгород произошла в ночь на 12 октября, БПЛА рухнул прямо на жилой дом на улице Орлова. Местная жительница Инна, живущая через два дома от разрушенного здания, рассказала RT, что после падения БПЛА на частный дом там началось возгорание. По её словам, всего этой ночью местные слышали два взрыва.

«Это было в 23:50. Я сначала услышала звук, как будто мопед жужжит. Было слышно, что где-то близко что-то летит. Слышу один «бах», встаю, чтобы разбудить мужа, — и в это время бабахнуло очень сильно, видимо, когда уже [БПЛА] упал. Меня аж откинуло на стену. Там не то что дом ходуном ходил, там вообще тряслась вся земля», — вспоминает Инна.

Собеседница RT услышала с улицы крики, а выбежав из дома, увидела дым. Очевидцы кричали, что нужна помощь мужчин — вытаскивать людей из-под обломков. Опасались, что загорится газовая колонка и произойдёт ещё один взрыв.

«Счёт шёл на секунды. Соседи, слава богу, оказались очень дружные — за каких-то десять минут собралось человек сто со всего микрорайона. Все помогали доставать людей, — говорит очевидица трагедии. — Потом кто-то закричал, чтобы все убегали, потому что было возгорание и стало понятно, что может быть взрыв. Но никто не уходил — люди знали, что под завалами ребёнок. Маму и папу соседи достали живыми, а бабушка с дедушкой остались там».

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС достали из-под завалов тела троих погибших. По словам местной жительницы Инны, тем временем в первом пострадавшем доме загорелся газ, пламя перекинулось на соседний дом.

«Тот дом, в который попал беспилотник, — там руины, ничего не осталось. Второе загоревшееся здание тоже не спасли. Страшно было: все дома стоят друг за другом, ветер — пламя могло перекинуться на все дома вокруг», — говорит Инна.

«Мы потрясены случившимся»

Погибшая в ночь на 12 октября малышка Амина ещё ходила в детский сад. Её семья — из академических кругов. Мать ребёнка Олеся Игоревна — кандидат филологических наук, заместитель завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан в БГТУ им Шухова. В вузе, где она работала, прокомментировали трагедию и выразили скорбь в связи с гибелью членов семьи преподавателя.

«Мы потрясены случившимся. Никакие слова не могут выразить боль, горечь, скорбь и сочувствие, которые испытывают сотрудники и студенты БГТУ имени Шухова. Университет следит за состоянием здоровья пострадавших и готов оказать всемерную помощь», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале университета.

Коллега Олеси Игоревны, завкафедрой русского языка и естественных дисциплин БГТУ имени Шухова Елена Лёгочкина в беседе с RT подчеркнула, что весь преподавательский коллектив надеется на скорейшее выздоровление Олеси Игоревны.

«Мы готовы оказать любую посильную помощь: кровь сдать, лекарства найти. Что нужно сделать? Не допускать больше таких случаев, чтобы мирные люди умирали», — подытожила собеседница RT.

Дом Хайбара и Олеси

RT

Отец погибшей девочки — Хайбар Акифи, он находится в реанимации.

Хайбар афганец, живёт в России последние десять лет. Он работает продюсером Sputnik Афганистан. Недавно мужчина взял несколько отгулов, чтобы навестить семью в Белгороде.

Отец Хайбара и дедушка погибшей девочки Шахсултан Акифи работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России. Дедушка погибшей девочки рассказал RT, что он сейчас находится в Москве. Утром ему позвонили со страшными новостями.

«Мне рассказали, что произошло, что все лежат в больнице: мой сын, его супруга. Врачи говорят, что все в среднем и тяжёлом состоянии, к сожалению. Мы с женой сейчас отправляемся на машине в Белгород. Внучка погибла», — рассказал Шахсултан Акифи.

Состояние выживших

Друг Шахсултана Акифи, Нур, сейчас находится в Белгороде рядом с Олесей и Хайбаром. Он рассказал RT о состоянии пострадавших.

«Олеся — более-менее, она находится во второй городской больнице, а Хайбар в областном центре, я к нему ходил — состояние не очень. Врачи говорят, что переломов очень много, пока в реанимации, в коме, ожог дыхательной системы. Олеся в сознании, с ней более-менее всё нормально: несколько переломов есть, но не сильно плохо», — сообщил собеседник RT.

В связи с трагедией губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил ряд мероприятий в городе. Он также заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.

«Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей. Все скорбим, мы рядом с вами», — заключил губернатор области.