Группировка российской армии «Центр» отразила девять атак украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — цитирует РИА Новости Савчука.

Отмечается, что потери украинской армии составили до 540 военнослужащих.

Сообщается об уничтожении четырёх танков, двух БМП и двух автомобилей.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.