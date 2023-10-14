ВС России отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
«На краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — цитирует РИА Новости Савчука.
Отмечается, что потери украинской армии составили до 540 военнослужащих.
Сообщается об уничтожении четырёх танков, двух БМП и двух автомобилей.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.
Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.