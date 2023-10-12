На двух украинских аэродромах: российские военные уничтожили склады авиационных средств поражения ВСУ

ВС РФ уничтожили склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины на аэродромах Миргород (в Полтавской области) и Днепр (в Днепропетровской области), сообщили в Минобороны РФ. В Херсонской области и ДНР также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ и станция РЭБ. Кроме того, в Одесской и Николаевской областях российские военные поразили склад военной техники и ангар с десантными катерами украинской армии.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в районе Измаила (Одесская область) был поражён склад военной техники ВСУ, а возле Солончаков (Николаевская область) — ангар с десантными катерами противника.

Также на аэродромах Миргород (в Полтавской области) и Днепр (в Днепропетровской области) уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, а вблизи Берислава (Херсонская область) — станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Ещё три склада боеприпасов подразделений ВСУ были уничтожены в районах н. п. Авдеевка, Орловка и Ласточкино (ДНР).

Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожено 39 беспилотников в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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Ситуация на направлениях СВО

Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, а также 14, 32 и 115-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении в районах н. п. Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).

Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны возле Купянска и Берестового (Харьковская область). В результате уничтожены до 105 украинских военнослужащих, а также танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица М109 Paladin производства США и орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», а также ударами авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ вблизи Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери украинских войск — до 55 бойцов, а также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация нанесла поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53, 93 и 110-й механизированных бригад ВСУ вблизи Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР).

Потери противника — до 340 человек убитыми и ранеными, а также танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная гаубица CAESAR производства Франции, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Урожайное и Новомихайловка (ДНР).

Уничтожены до 165 военных ВСУ, а также два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Потери противника — до 30 бойцов, а также танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ — до 50 военнослужащих, а также 11 автомобилей и гаубица Д-30.