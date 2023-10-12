Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает российское Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск... отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Первомайское», — говорится в сводке ведомства.
При этом потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия закрепляется на новых позициях к северу и югу от Авдеевки.