Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Группировка Вооружённых сил России «Юг» за сутки на Донецком направлении отразила три атаки ВС Украины.

Об этом сообщает российское Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск... отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Первомайское», — говорится в сводке ведомства.

При этом потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия закрепляется на новых позициях к северу и югу от Авдеевки.