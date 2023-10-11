Пушилин: российские войска закрепляются на новых позициях у Авдеевки

Российская армия закрепляется на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С тех направлений, с которых мы продвигаемся, с северного и южного направлений, и там и там есть и идёт закрепление на новых позициях, на отвоёванных позициях продвижение есть», — сказал он РИА Новости.

Ранее Военная хроника сообщила, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ писала, что позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом со стороны Вооружённых сил России.