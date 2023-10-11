Военная хроника сообщила о постоянной работе артиллерии России в районе Авдеевки
- РИА Новости
«Канонада продолжает греметь. Российская артиллерия работает не смолкая вторые сутки. Линия обороны, которую ВСУ выстраивали здесь всё это время, сравнивается с землёй всем, что есть в доступе», — говорится в сводке.
Отмечается, что ВС России активно применяют в этом районе высокоточное оружие и авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования.
Как пишет Военная хроника, российские лётчики, артиллеристы и пехотинцы активно меняют друг друга, а поддержка огнём не прекращается.
Ранее Военная хроника рассказала о ситуации с продвижением ВС России под Авдеевкой.