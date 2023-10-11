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Военная хроника сообщила о постоянной работе артиллерии России в районе Авдеевки

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Военная хроника сообщила, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Военная хроника сообщила о постоянной работе артиллерии России в районе Авдеевки
  • РИА Новости

«Канонада продолжает греметь. Российская артиллерия работает не смолкая вторые сутки. Линия обороны, которую ВСУ выстраивали здесь всё это время, сравнивается с землёй всем, что есть в доступе», — говорится в сводке.

Отмечается, что ВС России активно применяют в этом районе высокоточное оружие и авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования.

Как пишет Военная хроника, российские лётчики, артиллеристы и пехотинцы активно меняют друг друга, а поддержка огнём не прекращается.

Ранее Военная хроника рассказала о ситуации с продвижением ВС России под Авдеевкой.

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