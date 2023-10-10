Военная хроника рассказала о ситуации с продвижением российских военных на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что с утра 10 октября российские артиллерия и авиация проводят огневые налёты на позиции ВСУ на указанном направлении. При этом удары наносятся в радиусе 25—40 км от Авдеевки.

По информации Военной хроники, российской реактивной артиллерией уничтожены позиции и склады украинской армии как в самой Авдеевке и промзоне коксохимического завода, так и в ближайших населённых пунктах, в том числе Очеретино, Уманское, Нетайлово и другие.

Также отмечается, что продолжаются начавшиеся утром наступательные действия на флангах авдеевского укрепрайона ВСУ при активной контрбатарейной поддержке батарей гаубиц Д-20 и «Мста-Б» 1-й Славянской бригады ВС России.

«К 15:30 поступает информация о выходе российских подразделений в район балки под Бердичами. Уничтожение позиций ВСУ продолжается», — пишет Военная хроника.

Ранее 105-й стрелковый полк Народной милиции ДНР заявил, что российские войска прорвали оборону украинской армии на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении.