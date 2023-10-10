ВС России прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой
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Об этом сообщил 105-й стрелковый полк Народной милиции ДНР.
Отмечается, что военные России ведут бои на окраине посёлка, а украинские силы отступают.
Также в сообщении говорится, что российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления.
Таким образом, ситуация идёт к созданию «Авдеевского котла», отметили в 105-м полку.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военнослужащие оставили ряд позиций на первой линии обороны у населённого пункта Авдеевка.