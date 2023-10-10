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ВС России прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой

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Российские войска прорвали оборону украинской армии на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.
ВС России прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил 105-й стрелковый полк Народной милиции ДНР. 

Отмечается, что военные России ведут бои на окраине посёлка, а украинские силы отступают. 

Также в сообщении говорится, что российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления.

Таким образом, ситуация идёт к созданию «Авдеевского котла», отметили в 105-м полку.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военнослужащие оставили ряд позиций на первой линии обороны у населённого пункта Авдеевка.

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