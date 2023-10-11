NYT: позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом ВС России

Позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом со стороны Вооружённых сил России, пишет газета The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии», — признал один из украинских военных.

По словам собеседников газеты, огонь со стороны ВС России не прекращается ни на минуту: речь идёт как о гранатах, запущенных из окопов, так и о фугасных бомбах, сброшенных с самолётов.

Именно по этой причине военные ВСУ истощены, говорится в публикации.

Ранее Военная хроника сообщила, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.