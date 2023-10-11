NYT: позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом ВС России
- РИА Новости
«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии», — признал один из украинских военных.
По словам собеседников газеты, огонь со стороны ВС России не прекращается ни на минуту: речь идёт как о гранатах, запущенных из окопов, так и о фугасных бомбах, сброшенных с самолётов.
Именно по этой причине военные ВСУ истощены, говорится в публикации.
Ранее Военная хроника сообщила, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.