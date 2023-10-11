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NYT: позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом ВС России

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Позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом со стороны Вооружённых сил России, пишет газета The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
NYT: позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом ВС России
  • РИА Новости

«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии», — признал один из украинских военных.

По словам собеседников газеты, огонь со стороны ВС России не прекращается ни на минуту: речь идёт как о гранатах, запущенных из окопов, так и о фугасных бомбах, сброшенных с самолётов.

Именно по этой причине военные ВСУ истощены, говорится в публикации.

Ранее Военная хроника сообщила, что российская артиллерия постоянно работает в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

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