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ВС России уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

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Вооружённые силы России уничтожили за сутки станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС Украины в Херсонской области.
ВС России уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как отмечается в сводке ведомства, российские военные уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов в районе города Берислава Херсонской области.

В результате на Херсонском направлении суточные потери украинских войск составили до 50 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей и гаубицу Д-30.

Кроме того, ВС России пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потёмкин.

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