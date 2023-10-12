ВС России уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы России уничтожили за сутки станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС Украины в Херсонской области.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как отмечается в сводке ведомства, российские военные уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов в районе города Берислава Херсонской области.

В результате на Херсонском направлении суточные потери украинских войск составили до 50 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей и гаубицу Д-30.

Кроме того, ВС России пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потёмкин.