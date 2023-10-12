ВС России уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
- РИА Новости
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Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как отмечается в сводке ведомства, российские военные уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов в районе города Берислава Херсонской области.
В результате на Херсонском направлении суточные потери украинских войск составили до 50 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей и гаубицу Д-30.
Кроме того, ВС России пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потёмкин.