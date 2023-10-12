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Средства ПВО за сутки уничтожили 39 беспилотников украинских войск

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, сообщило Минобороны России.
Средства ПВО за сутки уничтожили 39 беспилотников украинских войск
  • РИА Новости

По данным ведомства, дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Спорное и Пески в ДНР, Белогоровка и Нырково в ЛНР, Новофёдоровка, Романовское и Гуляйполе в Запорожской области, а также в Новой Каховке и Николаевке Херсонской области.

Также системы ПВО перехватили шесть снарядов реактивных систем залпового огня американского производства.

Минобороны России также добавило, что российская армия уничтожила до 105 солдат ВСУ на Купянском направлении.

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