Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Спорное и Пески в ДНР, Белогоровка и Нырково в ЛНР, Новофёдоровка, Романовское и Гуляйполе в Запорожской области, а также в Новой Каховке и Николаевке Херсонской области.

Также системы ПВО перехватили шесть снарядов реактивных систем залпового огня американского производства.

Минобороны России также добавило, что российская армия уничтожила до 105 солдат ВСУ на Купянском направлении.