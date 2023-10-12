Средства ПВО за сутки уничтожили 39 беспилотников украинских войск
- РИА Новости
По данным ведомства, дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Спорное и Пески в ДНР, Белогоровка и Нырково в ЛНР, Новофёдоровка, Романовское и Гуляйполе в Запорожской области, а также в Новой Каховке и Николаевке Херсонской области.
Также системы ПВО перехватили шесть снарядов реактивных систем залпового огня американского производства.
Минобороны России также добавило, что российская армия уничтожила до 105 солдат ВСУ на Купянском направлении.