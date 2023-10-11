При поддержке авиации и артиллерии: в Минобороны заявили об улучшении положения российских войск в районе Авдеевки

Подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки. Об этом заявили в Минобороны России. ВСУ потеряли на Донецком направлении в общей сложности до 330 военнослужащих убитыми и ранеными. За сутки ВС РФ также поразили склад боеприпасов иностранных наёмников в районе Волчанска и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме в Днепропетровской области.

Российские войска улучшили положение в ходе боёв на Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю в районе населённого пункта Авдеевка», — сообщили в ведомстве.

Наряду с этим поражены резервы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Очеретино (ДНР). Противник потерял до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десять бронеавтомобилей MaxxPro производства США.

За сутки ВСУ потеряли на данном направлении в общей сложности до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, 11 бронетранспортёров, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20. Наряду с этим в районе Орловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ивановка, Синьковка (Харьковская область), Макеевка (ЛНР) и активными действиями улучшили положение по переднему краю.

За сутки противник потерял в этом секторе до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Также поражён танк ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки Krab (польского производства) и «Гвоздика».

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Кроме того, в районе Волчанска (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наёмников.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», а также ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Наряду с этим поражены живая сила и техника 12-й бригады специального назначения «Азов»*, 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах южнее н. п. Кузьмино, Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР). Противник потерял до 65 военных, а также два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caesar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки («Мста-С», САУ «Акация» и «Гвоздика»), орудие Д-30 и реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Водяного (ДНР). ВСУ потеряли в этом секторе до 155 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица М109 Paladin производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две САУ «Мста-C» и одна «Гвоздика».

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На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и артиллерии отразили две атаки ВСУ северо-западнее Вербового (Запорожская область). Уничтожены до 20 украинских военных, а также танк, два автомобиля, поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении противник потерял до 45 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20. Кроме того, в районе Приднепровского (Херсонская область) поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 127 районах. Кроме того, на аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область) поражён штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, а в районе Маловарваровки (Николаевская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 41 беспилотник.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.