Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Южного военного округа на передовой. Различные ведомственные награды получили солдаты и офицеры, проявившие мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении в районе населённого пункта Работино. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на этом участке продолжаются тяжёлые бои, ночью российские военные отразили три волны украинских атак.

Военнослужащие Южного военного округа награждены за успешное выполнение задач по защите позиций в районе населённого пункта Работино (Запорожская область), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Южного военного округа, проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении в районе населённого пункта Работино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицерам и солдатам группировки, которые ежедневно срывают планы ВСУ по прорыву обороны в полосе ответственности, уничтожая десятки единиц иностранного вооружения, были вручены медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали.

«Поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы их заслужили, выполняя боевые задачи, проявив мужество, отвагу, стойкость. Вы гордость вооружённых сил, гордость своей страны. Вами гордятся ваши близкие, боевые друзья, товарищи. Спасибо вам, ребята, за службу», — поблагодарил военнослужащих генерал-полковник.

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Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 6 октября украинские боевики предпринимали попытку прорваться между Работином и Копани. По его словам, российские войска уничтожили технику и живую силу противника, а пехота была рассеяна огнём артиллерии.

«Всего со вчерашнего вечера между Работином и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск. Продолжаются тяжёлые бои», — написал он в своём Telegram-канале.

Накануне в Минобороны РФ сообщали о нанесении огневого поражения живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино, в результате были уничтожены более 35 бойцов украинской армии, поражены две самоходные артиллерийские установки CAESAR производства Франции, артиллерийская система М777 производства США и другая военная техника. Кроме того, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о занятии российскими войсками выгодных позиций возле Работина.

«Запад»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиаударов по пунктам временной дислокации подразделений 7-го стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Вдобавок экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Огнём из тяжёлой огнемётной системы нанесён удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады возле Макеевки. Общие потери противника: до роты живой силы, два танка, семь миномётов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника.

«Центр»

На Краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества подразделения группировки войск «Центр», артиллерия и авиация нанесли огневое поражение штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Потери противника на этом направлении составили более 40 военнослужащих.

Также авиация нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки (ДНР). Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито три украинских беспилотника возле Кременной (ЛНР).

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.