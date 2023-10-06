Военная хроника рассказала о новых ударах российских военных по тылам ВСУ

С августа по октябрь российские войска нанесли несколько болезненных ударов по тылам ВС Украины.

Об этом пишет Военная хроника.

«В подавляющем большинстве эпизодов авиация и ракетные войска поражали эшелоны с военной техникой ВСУ», — сказано в материале.

При этом реже удары приходились на тренировочные лагеря и скопления личного состава в тыловых районах ВСУ.

Таким образом, наиболее примечательны удар по железнодорожному эшелону в районе села Украинка в Запорожской области, удар по железнодорожному эшелону в районе станции Межевая в Донецкой Народной Республике, удар по железнодорожному эшелону на станции Мерцалово в ДНР и удар по тренировочному лагерю ВС Украины в Кучеровом Яре (ДНР).

Уточняется, что все удары фиксируются средствами объективного контроля. Это свидетельствует о том, что над местом прилёта долгое время находился беспилотник-разведчик, который не обнаружили.

Также отмечается, что всё меньше украинских районов постоянно прикрыты системами ПВО и средствами обнаружения.

Как пишет Военная хроника, как такового безопасного тыла на стратегическом уровне у украинских войск не было начиная с прошлого года.

Так, в материале отмечается, что выработать эффективные меры противодействия ударам крылатых ракет воздушного и морского базирования, барражирующих боеприпасов типа «Герань» и «Ланцет», а также других средств поражения ВС Украины так и не смогли.

Уточняется, что прикрытие ПВО ВСУ требует наличия обширных средств, которых у украинской армии нет и поступление которых в ближайшее время не предвидится.

Ранее бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные нанесли удар по штурмовикам ВСУ и спецназу «Азова»* на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.