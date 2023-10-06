ВС России нанесли поражение бригаде «Азова» на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные нанесли удар по штурмовикам ВСУ и спецназу «Азова»* на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска 4 октября продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Также Минобороны России заявило об уничтожении до 170 солдат ВСУ на Купянском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.