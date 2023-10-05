Путин заявил, что ВС России продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации
- РИА Новости
В ходе заседания клуба «Валдай» он отметил, что на линии соприкосновения российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям и продвигаются.
«Вчера по всей линии соприкосновения на 12 участках — мы просто не обращаем на это такого фундаментального внимания, но это имеет значение — на 12 направлениях продвинулись», — сказал Путин.
Президент уточнил, что речь идёт об улучшении положения российских войск на поле боя.
Также Путин заявил, что 335 тыс. человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО.