Путин заявил, что ВС России продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска вчера продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

В ходе заседания клуба «Валдай» он отметил, что на линии соприкосновения российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям и продвигаются.

«Вчера по всей линии соприкосновения на 12 участках — мы просто не обращаем на это такого фундаментального внимания, но это имеет значение — на 12 направлениях продвинулись», — сказал Путин.

Президент уточнил, что речь идёт об улучшении положения российских войск на поле боя.

Также Путин заявил, что 335 тыс. человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО.