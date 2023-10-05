Путин заявил, что 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны

Президент России Владимир Путин заявил, что 335 тыс. человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО.

«У нас широкий поток добровольцев идёт в вооружённые силы. У нас на сегодняшний день 335 тыс. людей, которые добровольно пришли и заключили контракт с Министерством обороны», — сказал он.

Также Путин добавил, что есть ещё более 5 тыс. добровольцев.

«Хотя все они добровольцы, но просто это другая категория — контракт подписывает на более короткий срок. В целом это где-то уже 350 тыс.», — добавил российский лидер.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений БАРС на полигонах ЮВО.