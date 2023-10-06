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ВС России ударили по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ

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Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырём командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами ПВО было сбито три украинских БПЛА в районе Кременной в ЛНР.

Ранее ВС России нанесли поражение бригаде «Азова»* на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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