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Марочко: войска активно атакуют ВСУ на всём участке Краснолиманского направления

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Интенсивность ударов артиллерии и авиации Вооружённых сил России по ВСУ на Краснолиманском направлении возросла на всём участке фронта.
Марочко: войска активно атакуют ВСУ на всём участке Краснолиманского направления
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, от юго-запада Сватова до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы ВС Украины со стороны российских войск.

Марочко добавил, что участились удары армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные нанесли удар по штурмовикам ВСУ и спецназу «Азова»* на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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