Узнать больше

Рогов: российские военные отбили три попытки ВСУ прорваться под Работином

Короткая ссылка
ВС России отбили три попытки ВСУ прорваться на Ореховском направлении под Работином в Запорожской области.
Рогов: российские военные отбили три попытки ВСУ прорваться под Работином
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, попытка украинских боевиков прорваться между Работином и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота ВСУ была рассеяна огнём артиллерии.

Рогов уточнил, что всего со вчерашнего вечера между Работином и Копани ВС Украины предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону российской армии.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российская артиллерия находится на выгодных позициях и успешно работает по украинским войскам в районе Работина на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить