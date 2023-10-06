Рогов: российские военные отбили три попытки ВСУ прорваться под Работином

ВС России отбили три попытки ВСУ прорваться на Ореховском направлении под Работином в Запорожской области.

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, попытка украинских боевиков прорваться между Работином и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота ВСУ была рассеяна огнём артиллерии.

Рогов уточнил, что всего со вчерашнего вечера между Работином и Копани ВС Украины предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону российской армии.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российская артиллерия находится на выгодных позициях и успешно работает по украинским войскам в районе Работина на Запорожском направлении.